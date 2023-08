Anguissa e la Coppa d'Africa portano a dover investire per Koopmeiners: è perfetto per entrambi i moduli di Garcia

Napoli - Ultime notizie che riguardano il possibile trasferimento di Koopmeiners al Napoli. Il centrocampista olandese può approdare in azzurro per aiutare il club soprattutto nel periodo della Coppa d'Africa quando partirà Anguissa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Koopmeiners è il giocatore perfetto per sia per il 4-3-3 sia per il 4-2-3-1, i moduli su cui Garcia sta lavorando a Napoli.