Anguissa convocato per Napoli-Milan? La decisione definitiva di Garcia

Calcio Napoli - Novità importanti per il Napoli in vista della gara di domani sera contro il Milan. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Rudi Garcia ritroverà una pedina importante tra i convocati come Frank Zambo Anguissa.

Anguissa convocato Napoli Milan

Anguissa sarà regolarmente convocato per la gara di domani sera si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il centrocampista camerunense non partirà titolare, ma si accomoderà in panchina. Non è da escludere che possa anche subentrare a gara in corso. Per Garcia è sicuramente un'ottima notizia.