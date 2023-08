Infortunio Anguissa, le condizioni in vista del Frosinone: pronta la "sorpresa" in caso di forfait

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, sabato alle ore 18.30 inizierà il campionato del Napoli campione d'Italia: il percorso di difesa del titolo comincerà da Frosinone e c'è tanta attesa nel capire quali saranno le prime scelte di Rudi Garcia.

Il grande interrogativo per Frosinone-Napoli riguarda il recupero di Anguissa, ecco cosa scritto in merito dall'edizione odierna da La Gazzetta dello Sport:

"Ha probabilità di giocare lo svedese Jens Cajuste, che ha mostrato duttilità e spirito di adattamento alla sua prima uscita in azzurro. E, considerando la difficoltà di recuperare in tempo per Frank Anguissa, lo svedese è in ballottaggio con il macedone Eljif Elmas, naturalmente più “dentro” i meccanismi di squadra".