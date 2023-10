Anguissa affaticato: Garcia ha deciso chi giocherà in Napoli-Fiorentina

Napoli - Anguissa affaticato dopo Napoli Real Madrid difficilmente riuscirà a recuperare in così pochi giorni, per questo motivo Rudi Garcia ha deciso per Cajuste per la prossima partita di Serie A.

Napoli Fiorentina: gioca Cajuste

Come riportato da Il Mattino, infatti, Garcia vuole insistere anche per lo svedese Cajuste: anche perché Anguissa sembra affaticato e dunque l'idea delle maxi-rotazioni per Napoli Fiorentina è concreta.