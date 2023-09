Andre Cruz punta su Natan: "Diventerà importante per il Napoli, ma il calcio in Brasile è un altro mondo! Vorrei proporre una cosa a De Laurentiis"

Ultime notizie Napoli - André Cruz, ex difensore del Napoli dal 1994 al 1997, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.

André Cruz parla del suo connazionale Natan, di Rudi Garcia e di Aurelio De Laurentiis.

«Natan è un difensore di buona tecnica e molto veloce, ma deve imparare nuovi automatismi. Sono convinto che potrà diventare importante per il Napoli, ma deve crescere con calma rispettando i tempi di inserimento.

In Italia deve strutturarsi imparando anche a gestirsi, in Brasile è un altro mondo. È un buon prospetto, credo possa inserirsi bene nel Napoli. Garcia ha l’esperienza giusta per regalare a questa gente un altro scudetto.

Collaboro con un’agenzia che si occupa di giovani talenti brasiliani, mi piacerebbe segnalare qualche giovane interessante al Napoli. Sarebbe bello incontrare De Laurentiis e proporgli una collaborazione. Proverò a farlo quando tornerò in città»