'Andate a lavorare', i tifosi contestano Garcia ma anche la squadra dopo l'Empoli

Dalle tribune del Maradona sono piovuti tanti sfottò nei confronti di Garcia dopo la sconfitta con l'Empoli. Incoraggiamento per tutti all'ingresso in campo, fischi per il tecnico francese.

Juan Jesus - Rrahmani - Zerbin

Squadra contestata

Come riporta Il Mattino, ma la pazienza dei tifosi ha avuto un limite anche con i calciatori. All'intervallo pioggia di fischi per tutti. Il gol di Kovalenko complica ancora di più il tutto e da lì si alza il coro 'Andate a lavorare'. A fine partita è partita la contestazione per tutti.

