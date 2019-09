È rientrato a pieno titolo tra i titolari Lorenzo Insigne, facendo anche tirare un sospiro di sollievo a squadra e allenatore. Ma è improbabile che Ancelotti lo utilizzi, come spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il suo rientro è stato programmato per martedì sera, in modo da averlo al meglio nella gara di Champions League contro il Liverpool.