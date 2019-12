Ancelotti-Napoli, Gazzetta: i leader dello spogliatoio lo hanno mollato, le prestazioni mediocri ne sono la prova

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rapporto ormai rotto tra Ancelotti e lo spogliatoio: "De Laurentiis non avrebbe voluto mettere in discussione l'allenatore. Ma c'è il rischio che la situazione attuale possa entrare in una fase di stallo dalla quale, poi, sarà difficile venirne fuori. Non c'è più nulla che possa tenere in piedi il rapporto tra Ancelotti e buona parte dello spogliatoio, i leader l'hanno mollato, così come viene evidenziato dalle loro mediocri prestazioni.