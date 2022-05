Ancelotti-Napoli, Repubblica ironizza: dopo Maradona, ci si può vantare di aver assunto e licenziato dopo 580 giorni il più bravo allenatore al mondo

Notizie Napoli calcio. Torna a divampare la questione Ancelotti a Napoli dopo il successo in Champions League con il suo Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo è entrato ancora di più nella storia, divenendo il primo allenatore ad aver vinto ben 4 Champions.

Di Ancelotti ne ha parlato anche Antonio Corbo su Repubblica, che apre il suo "Graffio" anche con un pizzico di ironia sulla gestione avuta dal Napoli con il tecnico neo campione d'Europa:

Anche il Napoli rientra nella storia moderna del calcio. Può vantarsi di aver schierato per 7 anni il più grande calciatore di tutti i tempi. E adesso di aver assunto e licenziato dopo 580 giorni il più bravo allenatore al mondo. Nessuno come Carlo Ancelotti ha vinto 5 scudetti in 5 nazioni diverse e 4 finali di Champions su 5.