Ancelotti-Gattuso, CorSport: Carlo non ha gradito il silenzio di Rino sulla trattativa con ADL. Si aspettava almeno un saluto a Castel Volturno

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport racconta un retroscena su Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. I due non hanno più un rapporto come prima a casua della parentesi Napoli:

"L’esonero è una ferita sanguinosa ma la cicatrice dell’anima con cui Ancelotti ha dovuto poi convivere è stato il sequel d’una vicenda che esonda dal calcio e travolge i sentimenti, quel silenzio di giorni, settimane, mesi che Rino Gattuso - il figlio prediletto del suo Milan - non ruppe mai una volta per spiegare e raccontare al suo «papà» come veramente andò, perché mai tacque e perché non l’avvisò che De Laurentiis l’aveva convocato a Roma ma perché poi, nel momento del congedo, non lo avesse aspettato a Castel Volturno per salutarlo. Ancelotti avrebbe capito, conoscendo le regole del calcio e pure quella della vita e non sarebbe stato costretto a catalogare la scelta di quel silenzio come un tradimento del quale ora, tre anni dopo, non ha «voglia di parlarne»".