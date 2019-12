Repubblica su ADL: guarderà con attenzione la partita per capire se la squadra è ancora con Ancelotti, indicativa sarà la formazione

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle sorti di Ancelotti in quel di Udine: "La situazione continua a rimanere paradossale, infatti: Ancelotti ha urgente bisogno di una vittoria per puntellare la sua panchina, ma a tirarlo fuori dai guai dovranno essere gli stessi giocatori che il tecnico ha messo in castigo, costringendoli alla clausura che aveva già causato la rottura di Insigne e compagni con De Laurentiis. Per questo il presidente osserverà con grande attenzione la delicata sfida con l’Udinese alla tv: per capire se la squadra è dalla parte dell’allenatore. Indicativa in questo senso sarà anche la formazione che Ancelotti manderà in campo alla Dacia Arena, con le probabili esclusioni iniziali di Callejon e Mertens"