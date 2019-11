Ancelotti a rischio, Gazzetta: è depresso e confuso, in caso d'imbarcata con il Liverpool potrebbe lasciare

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non crede ad un Carlo Ancelotti saldamente sulla panchina del Napoli. Secondo la rosea, l'allenatore si gioca molto a Liverpool ed in caso d'imbarcata potrebbero esserci delle ripercussioni importanti.

"Che il Napoli viva di sopportazioni lo si è potuto capire dopo il gol di Lozano, arrivato in un momento di grande difficoltà. Eppure, invece dell’esultanza collettiva, soltanto un paio di compagni sono corsi verso il compagno per festeggiarne la rete. Gli altri si sono avviati, mestamente, a centrocampo per riprendere il gioco. E Ancelotti? Le sue espressioni, a fine partita, ne hanno raccontato uno stato d’animo depresso e confuso. Anche per lui, ormai, si prospetta un futuro lontano da Napoli. La posizione attuale potrebbe essere messa in discussione soltanto se a Liverpool dovesse arrivare un’imbarcata, altrimenti l’addio avverrà a fine stagione"