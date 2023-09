Ammutinamento, il Napoli può fare ancora causa: spunta una data, le ultime

Al momento dell'addio, tutti hanno fatto i conti con le multe per l'ammutinamento. Fino ad adesso, gli azzurri-ribelli che sono finiti in Arbitrato sono solo quattro. E l'ultimo è stato Fabian che ha pagato una multa di 32mila euro circa per essersi precipitato a casa invece che a Castel Volturno.

Aurelio De Laurentiis

Ammutinamento De Laurentiis può ancora fare causa

Come riporta Il Mattino:

"Lozano, questo agosto, ha dovuto trattare sul tema, così come Insigne, Mertens e Koulibaly che pure hanno affrontato la questione l'estate scorsa, accordandosi ed evitando il collegio arbitrale. Alla fine i calciatori che hanno affrontato il giudizio del collegio arbitrale sono stati, oltre Fabian, Maksimovic, Hysaj e ovviamente Allan. Ma per quanto tempo ancora il Napoli può invocare il pagamento delle sanzioni che furono emesse? Secondo gli avvocati, ancora per un altro anno. A meno che nel frattempo non vengano messi in essere degli atti che interrompano il decorrere della prescrizione".

