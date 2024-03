E' arrivata la chiamata della Norvegia per Ostigard per le amichevoli con Repubblica Ceca e la Slovacchia di mister Calzona. In quest’ultima gara il difensore si ritroverà contro il tecnico del Napoli che è c.t. della Slovacchia. Lindstrom invece resterà a Castel Volturno durante la sosta: la Danimarca ha diffuso l’elenco dei convocati per le gare con Svizzera e Isole Far Oer e lui non vi rientra.