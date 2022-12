Amichevole Napoli-Lille, CorSport: rebus data

Calcio Napoli - Dopo la sfida contro il Villarreal al Maradona, il napoli starebbe pensando di fare un altro test amichevole. Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva scritto della possibilità di disputare un'amichevole con il Lille. Al momento però, si legge sul quotidiano, ci sarebbe l'incognita legata alla data della gara che potrebbe non essere più il 21 ma il 22 dicembre.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Ma il programma di avvicinamento non si è esaurito ad Antalya: sabato sera (ore 21), c’è festa a Napoli, che avrà modo di riabbracciare Reina e Albiol, star di un’epoca indimenticabile, ora leader del Villarreal, l'avversaria di spessore che è stata scelta per farsi dire altro da questa insolita fase della stagione in cui vanno scovate sempre indicazioni. E il 21 o il 22, probabile ma non ancora certo, partitina per staccarsi dal 2022 con il Lille e proiettarsi completamente verso l’Inter e tutto ciò che poi arriverà".