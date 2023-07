Calciomercato Napoli - Manca soltanto l'annuncio ufficiale del prestito dell'attaccante Giuseppe Ambrosino dal Napoli al Catanzaro si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Mancano solo le firme per l’arrivo al Catanzaro di Giuseppe Ambrosino (19), punta centrale del Napoli con esperienze in B tra Como e Cittadella, al termine di una contesa che ha visto in lizza anche Parma e Blackburn Rover. Sarà un prestito secco per il gioiellino azzurro".