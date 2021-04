"Altre nove finali, dai raga'!", Osimhen suona la carica! Repubblica: ha dato una sensazione netta nel ballottaggio con Mertens

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha dato la netta e piacevole sensazione di essere pronto per riprendersi in maniera stabile un posto tra i titolari, già dall’importante trasferta di dopodomani con la Sampdoria. Ne parla Repubblica.

"Tutta la squadra ha tratto benefici della presenza in avanti di un energico punto di riferimento, su cui i compagni si sono appoggiati per arrivare con più frequenza nel cuore della difesa avversaria: al contrario di quanto era capitato con Mertens. «Altre nove finali, dai raga’» , ha dato simpaticamente la carica il centravanti, postando una foto del suo ruvido duello con Chiellini, affrontato senza paura. I quattro gol segnati finora sono troppo pochi per appagare l’ambizione del centravanti di Lagos"