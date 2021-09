Altra super doppietta di Osimhen! Media impressionante, ecco i numeri di Victor

Napoli Calcio - Nuovo show di Victor Osimhen in trasferta dopo Leicester. Il centravanti si conferma protagonista anche questa volta con una doppietta, per numeri che diventano sempre più interessanti come riporta il Corriere del Mezzogiorno:

I numeri parlano a suo favore: 5 gol in poco più di quattro partite giocate perché contro il Venezia l’espulsione è arrivata dopo soli 23 minuti. La media è impressionante, una rete ogni 73 minuti e anche il conto generale si rafforza. I gol con la maglia del Napoli sono quindici, uno ogni 149 minuti