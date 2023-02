Altra intercettazione Juve: "Gasperini fuori dal mondo, voleva questo per comprare Demiral"

Notizie Calcio - Nuove intercettazioni in casa Juventus riportate dal Corriere della Sera oggi in edicola. Spunta in particolare un passaggio quando sta per saltare Romero al Tottenham e Demiral all’Atalanta.

Intercettazioni Juve, il retroscena su Gasperini

«Gasperini vuole incontrare Demiral — sbotta Paratici — ma gli ho detto: in che punto siamo del mondo? Perché se doveva prendere uno in Mozambico cosa faceva Gasperini? Per sapere. Demiral è tre anni che è in Italia… sta scherzando? Questi sono fuori dal mondo». E Cherubini: «Eh, sono fatti così».