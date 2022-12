Josè Altafini ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano il Giornale sul paragone tra pelè e Maradona:

"Non c’è Maradona che tenga. Lui sfiorava la perfezione. Destro e sinistro al cento per cento, testa, velocità, dribbling, acrobazia. Ha fatto 1225 gol, ha vinto tre mondiali. Diego è stato un grandissimo ma nessuno è stato come Pelé"