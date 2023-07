Altafini: "Io e Sivori avevamo paura di lottare per la salvezza con il Napoli. Riempivamo il San Paolo con 80mila persone"

Calcio Napoli - Josè Altafini ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Altafini con una doppietta stende il Benfica a Wembley e regala al Milan la prima Coppa dei Campioni. Aveva 24 anni, era abbastanza maturo?

«Più o meno... Fu una giornata memorabile, sì. Con il Milan ho vinto e segnato tanto, ma sempre con una certa incoscienza. Ho davvero ragionato da professionista quando alla Juve, a fine carriera... Pensi che mi chiamò il Milan, sarebbe stato un grande ritorno, ma avevo appena firmato per i bianconeri che tornavano in Coppa Campioni dopo 5 anni di assenza. Non c’è niente di più bello della Champions, meglio anche di un Mondiale. Vedere un derby in semifinale e l’Inter in finale, con Roma e Fiorentina finaliste nelle altre coppe nell’ultima stagione è stato fantastico. E non è stato un caso: in Italia ci sono tecnici preparatissimi ed esperienza. Anche il Napoli, è uscito col Milan, ma a testa altissima».

E il Napoli di Altafini?

«La squadra veniva dalla B, io e Sivori temevamo di dover lottare per non retrocedere. Invece arrivammo terzi, poi secondi. E riempivamo il San Paolo con 80mila persone».