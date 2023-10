"All’intervallo c’è chi gli prenota il battello per la Francia, Napoli pronto per Halloween", voti e pagelle Garcia

Ultime notizie Napoli - Napoli-Milan 2-2, di seguito le pagelle dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia.

Napoli-Milan 2-2, pagelle Garcia

Gazzetta dello Sport 6

“All’intervallo c’è chi gli prenota il battello per la Francia... e le valigie arriveranno. Invece rimedia a 45’ pessimi con il 4-2-3-1 della rimonta. E la squadra risponde”

Corriere dello Sport 6

“Presenta un Napoli pronto per la notte di Halloween: sfilacciato, morbido, confuso. Nel secondo tempo ridisegna la squadra con Simeone, Ostigard e Olivera: 4-2-4, a tratti 4-2-3-1. Il gioco riemerge e i suoi dimostrano con orgoglio di non averlo mollato. E non è poco. Anzi, è tutto”

Il Mattino 6

"C'era il Napoli nel primo tempo? Non vincono un duello gli azzurri, balbettano quasi smarriti senza sapere cosa fare. Una squadra molto lunga con una voragine nella linea mediana dove la superiorità fisica del Milan di Pioli è imbarazzante. Tre cambi decisivi nell'intervallo per sistemare i disastri iniziali e ribalta Pioli: Garcia trova cattiveria e rabbia, organizzazione ma anche voglia di vincere. Simeone e Raspadori danno sostanza e accorciano una squadra dilatata. La reazione è l'unica cosa che veramente conta ed è la prova di un gruppo che di fare certe figuracce non ha alcuna voglia".

Tuttosport 6

"Primo tempo orribile, per atteggiamento e disposizione in campo. I cambi (anche nella testa dei suoi) offrono un altro match".

Corriere della Sera 6,5

"Aggiusta con i cambi una partenza da brividi. Ma questo Napoli ha molto da lavorare: manca ancora un'identità".

La Repubblica 6

"Sbaglia l’impostazione della gara, poi la riprende con i cambi".