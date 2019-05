Sarri alla Juve, Gazzetta: "Incontro con Paratici! Il tecnico disegna la squadra col ritorno di Higuain"

Prossimo allenatore Juve, continuano a salire le quotazioni di Maurizio Sarri per la panchina bianconera. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel corso del blitz londinese, il Ds Fabio Paratici ha incontrato personalmente il tecnico toscano con cui avrebbe già stilato i primi nomi per l'eventuale avventura bianconera:

Ecco l'estratto preciso dal quotidiano oggi in edicola:

Più facile pensare che la pista Sarriana alla lunga sia meno complicata. E poi c’è un aspetto tecnico a favorire l’allenatore toscano. Ovviamente c’è il suo modello di gioco offensivo a tentare i vertici juventini. Ma soprattutto il faccia a faccia londinese ha permesso al manager di Agnelli di approfondire con Sarri il profilo dei giocatori ora in rosa. Ed è emersa la sua disponibilità a rimettere in carreggiata alcuni dei giocatori usciti dai radar di Allegri. Senza neanche contare il recupero di Gonzalo Higuain (il suo preferito), torna particolarmente utile alla Juve che Sarri conti molto sul recupero di Paulo Dybala, evidentemente entrato in crisi con Max. E se al candidato ormai in pole riuscisse questo recupero sarebbe già a metà dell’opera…

Ma nella pattuglia dei giocatori in uscita (per Allegri) ci sono anche il brasiliano Douglas Costa e quel Rugani che Maurizio ha plasmato ad Empoli e che si sarebbe portato volentieri sia al Napoli che al Chelsea. E poi c’è la ciliegina sulla torta: anche la voglia di fuga di Pjanic era in parte dovuta ad un rapporto logorato con il tecnico livornese. E negli ultimi giorni il bosniaco ha mandato segnali concilianti tramite il suo agente Fahli Ramadani: guarda caso anche rappresentante dell’attuale mister del Chellsea insieme ad Alessandro Pellegrini. Questo rasserenamento è legato alla prospettiva di avere alla consolle un profeta del 4-3-3 con il regista al centro delle operazioni. Mettendo in fila tutte queste storie si ha più chiara la scelta societaria che si profila per il nuovo corso. Se cinque anni fa Allegri ebbe il merito di ricaricare le pile a un gruppo che Conte aveva spremuto, i vertici juventini chiedono a Sarri di ripetere quell’impresa