Allenamento Napoli-Juve Stabia: ecco le condizioni dei reduci dal Mondiale in vista dell'Inter

Notizie Napoli calcio. Ieri la squadra di Spalletti ha salutato il 2022 con un allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia. Nella partitella finale (due tempi da 50'), gli azzurri hanno fatto le prove generali per la ripresa delle ostilità che avverrà il 4 gennaio a Milano contro l'Inter.

Napoli, condizioni reduci dal Mondiale

E' stata l'occasione per rivedere in campo i giocatori del Napoli ritornati dal Mondiale di Qatar. Ecco le loro condizioni come riporta Repubblica:

Test superato pure per i reduci dal Mondiale: Kim è una garanzia, Olivera rappresenterà fisicità sulla fascia sinistra ( ma contro l’Inter potrebbe spuntarla Mario Rui), Anguissa (che ha anche segnato) è il perno della mediana assieme a Zielinski e Lobotka ( pure lui tra i marcatori).