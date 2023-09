Allenamento al Maradona e cena di squadra, cambia la vigilia di Napoli-Udinese per gli azzurri: i dettagli

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, potrebbero esserci numerose novità di formazione in casa Napoli contro l'Udinese. Garcia deciderà oggi nel corso della rifinitura, in programma nel tardo pomeriggio al Maradona, una scelta che per l’allenatore francese sta diventando un’abitudine: poi tutto il gruppo cenerà allo stadio. Non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia, ma la decisione è stata comunicata prima del match con il Bologna, quindi il silenzio dell’allenatore non è assolutamente collegato alle polemiche del Dall’Ara.