Allenamenti SSC Napoli, Gazzetta: il club avrebbe scaglionato la squadra in gruppi di 4 persone, ADL ha preferito evitare un braccio di ferro con le parti in causa

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno spinto il Napoli a rinviare a data da destinarsi gli allenamenti a Castel Volturno: "Tra l’altro nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis e della società non c’era la volontà di creare un precedente in un ipotetico braccio di ferro con l’assocalciatori, medici e tecnici. Il club in realtà avrebbe scaglionato la ripresa in piccoli gruppi di 3-4 persone che si sarebbero allenati a orari diversi e senza partitelle o esercitazioni fisiche ravvicinate. La volontà era quella di sottoporre i propri atleti più che ad allenamenti nel senso più completo del termine, a dei test fisici che ne consentissero la valutazione delle condizioni generali per poi poter tarare come riprendere la preparazione quando l’emergenza sarà terminata".