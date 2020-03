Allenamenti sospesi, due motivi dietro il dietrofront di ADL. E il campionato rischia di saltare

Notizie Calcio Napoli - Anche il Napoli si ferma per l'emergenza coronavirus. Dopo aver inizialmente fissato per domani la data ripresa degli allenamenti, la società è stata costretta a fare dietrofront e annullare il tutto.

Napoli, allenamenti sospesi: dietrofront di ADL

Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, la decisione sofferta è stata presa ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis e da Gennaro Gattuso. I due, dopo un confronto telefonico col medico sociale Raffaele Canonico, hanno poi emesso il verdetto probabilmente anche per motivi strategici. Stamattina, infatti, è in programma l’Assemblea di Lega e c’è il rischio concreto di una sospensione definitiva del campionato in caso di alternative. Il Napoli ha dunque almeno evitato lo scontro con l’Associazione Calciatori, col presidente Damiano Tommasi che si era già fortemente espresso in modo contrario all'eventuale ripresa degli allenamenti. De Laurentiis - si legge - ha dunque preferito non mettere altra carne a cuocere, tutelando allo stesso tempo gli azzurri in questo momento delicato. Del resto non c'era nemmeno più motivo di affrettare i tempi, visto che non si sa quando e se sarà possibile ritornare in campo.