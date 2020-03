Allenamenti Napoli, Repubblica: collegamenti televisi a casa con palestre, tapis roulant e cyclette, si riparte!

Ultime calcio - Scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica:

"Devono intanto revocare l’ordine di riprendere gli allenamenti: la Lazio ieri li ha di nuovo rinviati, il Napoli organizza collegamenti televisivi degli istruttori con i giocatori a casa. Video, come insegnano le università. Ha anche attrezzato palestre a domicilio con tapis roulant e bici. Non si conosce il parere dei medici, ma avranno sconsigliato una ripresa precoce degli allenamenti dopo il contagio che ha colpito almeno venti giocatori di altre squadre, Dybala l’ultimo. Dalla Juve sono addirittura fuggiti in quattro per seguire l’esempio di Ronaldo, già volato a Madeira".