Repubblica - Training casalingo per i calciatori della SSC Napoli: le immagini diventano virali sui social

I calciatori della SSC Napoli si allenano a casa vista l'emergenza Coronavirus. Insigne, Mertens e gran parte dei tesserati azzurri si allenano pubblicando sprazzi del proprio lavoro sui social network. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tra i più attivi c’è Dries Mertens, che ieri ha inviato pure un messaggio d’incoraggiamento a tutti i medici in prima linea contro il virus. Il belga si allena ogni giorni a Posillipo sulla terrazza della sua casa con la moglie Kat e ha postato una divertente foto in cui solleva una magnum di champagne, al posto dei pesi. Insigne e Politano hanno invece risposto al faticoso challenge che hanno ricevuto sui social da Immobile: l’invito a prendere parte a una gara di flessioni in cui stanno per essere coinvolti quasi tutti i calciatori della Serie A, uno dopo l’altro. Ma senza stress e rigorosamente con il sorriso: il capitano ha infatti eseguito i piegamenti in compagnia dei suoi bambini, con la cartolina del Golfo fotografata sullo sfondo; l’ex attaccante dell’Inter coinvolgendo invece nel training il suo cagnolino. Come il tedesco Demme. Ogni scusa è buona per fare sport e magari per sorridere un po’. Lo spagnolo Fabiàn ha lanciato ai suoi amici un’altra sfida comica sui social, inventandosi addirittura una gara di palleggi con il rotolo della carta igienica al posto del pallone. Di Lorenzo l’ha imitato esibendosi sul suo terrazzo con una "mini ball" creata con gli stracci. È andata invece peggio a Callejòn, coinvolto dagli allenamenti quasi militari della sportivissima moglie, Marta Ponsati. Flessioni e addominali con musica sudamericana in sottofondo, ripetuti in maniera ossessiva e poi mostrati ai fan attraverso Instagram. Un’altra story ha infine raccontato la " camera delle torture" che ha allestito nella sua casa Allan: con cinghie per le trazioni muscolari e materassi elastici. Ma agli attrezzi nella circostanza il brasiliano si è esibito con i suoi piccoli figli, senza esagerare troppo".