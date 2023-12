Allegri sceglie gli uomini anti-Napoli, può esserci un forfait in extremis

Ultime notizie Napoli - Lavoro mattutino per la Juventus ieri, oggi ultimo allenamento, sempre al mattino, prima della conferenza stampa di Allegri (ore 14). Chi gioca contro il Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Da valutare le condizioni di Timothy Weah, che non è ancora certo di riuscire a strappare una convocazione:

"Difficile che possa farcela per la panchina. A destra Allegri dovrebbe puntare su Cambiaso mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Kostic. In attacco il tecnico ha tutti a disposizione e a meno di sorprese dovrebbe rilanciare la coppia titolare Vlahovic-Chiesa, come col Monza"