Allegri: "Il mercato dipenderà se giocheremo oppure no la Conference. Scorso anno abbiamo chiuso al terzo posto sul campo"

Serie A - La Gazzetta dello Sport riporta una intervista rilasciata da Massimiliano Allegri:

"L’anno scorso è stato particolare, a livello di energie mentali c’è stato un dispendio altissimo. La nuova stagione sarà diversa, dobbiamo ripartire con fiducia. Ci tengo a ricordare che questo gruppo l’anno scorso è arrivato terzo in campionato, perciò bisogna solo cercare di ripartire nel migliore dei modi. Prima di tutto aspettiamo di sapere se parteciperemo alla Conference League oppure no, poi valuteremo con la società e il direttore come muoverci. Perché se giocheremo in Europa dovremo fare un tipo di rosa, senza Coppe dovremo costruirne un’altra.

Con quale obiettivo riparte la Juventus? Fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions, perché dall’anno prossimo sarà fondamentale: mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti. E senza penalizzazione, è giusto ricordarlo, l’avremmo giocata anche quest’anno, visto che sul campo eravamo arrivati terzi".