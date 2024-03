Allegri ha ricevuto due buone notizie in vista di Napoli-Juventus

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha ricevuto due buone notizie ieri dall'allenamento svolto alla Continassa in vista del Napoli, come racconta Tuttosport.

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha ricevuto due buone notizie ieri dall'allenamento, ma quali?

"Il colpo subìto mercoledì mattina in allenamento da Alex Sandro non impedirà a Federico Chiesa di partire per Napoli. Pure Danilo si è allenato in gruppo ieri e dunque si candida, se anche oggi i segnali saranno incoraggianti, a tornare titolare.

Possibile dunque il rientro, anche se i discorsi sono differenti. In caso di ok dallo staff medico, il brasiliano andrebbe a riprendersi la fascia di capitano, mentre Chiesa sarebbe comunque in ballottaggio con Yildiz"