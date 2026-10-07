Allegri aspetta la verve realizzativa di Hojlund, c'è una differenza di prestazione che va colmata

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri aspetta la verve realizzativa di Rasmus Hojlund, in grande forma con la sua Danimarca.

L’attaccante ha realizzato tre reti nelle quattro gare in Nations League, fa notare il Corriere del Mezzogiorno: 341 minuti con la Danimarca contro 439 con il Napoli "ma c’è una differenza di prestazione. Con la Danimarca Hojlund ha realizzato 122 tiri, 3,17 ogni 90 minuti, contro i 9 complessivi e 1,85 ogni 90’ con il Napoli. Ora l’attaccante dovrà essere sfruttato meglio e schierato più vicino alla porta".