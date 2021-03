Allarme per questo weekend: 50mila uomini della Polizia per evitare assembramenti

Ultime notizie coronavirus. Oggi La Repubblica fa il punto sulla diffusione del coronavirus in Italia. Mentre tutta Italia si appresta a diventare zona rossa per le feste di Pasqua, il nuovo decreto del Governo Draghi affida alle Regioni la possibilità di chiudere alcune zone dove l'incidenza dei contagi è troppo alta. Visite vietate in zona rossa, unica deroga nei tre giorni di Pasqua dove le visite ad amici e familiari ( sempre in due con i bambini) sono consentite in ambito regionale.

Zona Rossa, 50mila poliziotti per controllare gli spostamenti

Il Viminale schiera 50.000 uomini della Polizia in campo, per evitare un weekend di assembramenti negli ultimi due giorni di libertà. Molti sindaci hanno chiesto maggiori controlli e disposto maggiori misure che vietano la vendita di alcolici già dal pomeriggio (come a Firenze), lo stazionamento in piazze, centri storici e luoghi della movida, limitano l’asporto e, in alcuni comuni, persino le uscite dei minorenni il pomeriggio. Nel mirino, innanzitutto, ci sono le feste private in seconde case o appartamenti affittati ad hoc, i “disobbedienti” che preferiscono beccarsi una multa piuttosto che rinunciare all’incasso o allo struscio della movida serale. Un primo assaggio c’è già stato ieri pomeriggio quando a Roma la polizia ha dovuto chiudere gli accessi a San Lorenzo, Trastevere e a piazza Bologna.