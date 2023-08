Il Napoli di Rudi Garcia non ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. Perché nel ritiro estivo sono già circa 10 i giocatori inutilizzabili a Castel di Sangro in questo momento. Come riportato dal Corriere dello Sport: Demme, Lobotka, Kvaratshelia, Juan Jesus e Saco lavorano in piscina. Poi ci sono Osimhen, Mario Rui, Olivera e Zedadka in palestra, Gollini in albergo con l’influenza e Gaetano che ha svolto il personalizzato.