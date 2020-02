Non solo Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la decisione di disputare il derby d'Italia a porte chiuse domenica sera, con i tifosi bianconeri non certo contenti, il rischio è che anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Vecchia Signora e il Milan, in programma per mercoledì 4 marzo, si debba giocare senza tifosi sugli spalti. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni ma la sensazione è si possa disputare la sfida a porte chiuse.