L'edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio alle ultimissime calcio Napoli di formazione pre Juve

. Salterà Napoli-Juventus anche Allan. Il brasiliano non è al meglio per un problema al fianco: ieri di fatto ha capito di non farcela e quindi ha chiesto alla società di volare in Brasile per andare a conoscere il suo terzo figlio, Mateo. Sarà un vero e proprio blitz autorizzato dal club azzurro che consentirà ad Allan di raggiungere la sua famiglia. Lo riferisce Repubblica