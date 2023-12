Al di là degli episodi c’è un problema in difesa per Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ne prende tre dall’Inter dopo i quattro gol inflitti dal Real Madrid. Mazzarri può soltanto allargare le braccia, come racconta il Corriere della Sera.

Quanto di buono la sua squadra riesce a esprimere dal centrocampo in su (nonostante Osimhen sia meno che a mezzo servizio), viene vanificato:

"Il tecnico però recrimina sulle scelte arbitrali, la rabbia è tanta e decide di non parlare. L’episodio contestato è il fallo su Lobotka da cui è partito il gol di Calha. Al di là degli episodi c’è un problema in difesa, anche nella qualità espressa finora dai centrali. Ed è su questo che l’allenatore dovrà lavorare per non continuare a mangiarsi le mani in partite in cui a tratti il suo Napoli esprime un buon livello di calcio"