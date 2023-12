Niente da fare per il Napoli contro il Monza. Una partita da vincere, che il Napoli ha rischiato di perdere, finisce in pareggio anche grazie a Michele Di Gregorio che ci mette del suo in più occasioni. Nel Napoli Meret salva con un rigore, poi Akpa Akpro ha anestetizzato Zielinski e per fermare Kvara sono state sufficienti le maniere forti.