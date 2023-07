Agliana, il sindaco: "Juve? Per Giuntoli è il non plus ultra perché è la squadra del suo cuore"

Calcio Napoli - Luca Benesperi, sindaco di Agliana, ha rilasciato una intervista a Tuttosport su Giuntoli:

"Se Agliana è conosciuta lo deve al 99 per cento al calcio e all’Aglianese, ma certo che un successo come quello di Giuntoli era impensabile: il Napoli che vince dopo 33 anni lo scudetto e poi a lui arriva la chiamata della Juve, che per Cristiano immagino sia il non plus ultra perché è la squadra del suo cuore. Poi credo sia anche il momento ideale per lui: c’è da ricostruire e per un lavoratore come lui è una sfida ancora più affascinante. E tutta Agliana, a cui si dimostra sempre molto legato, lo aspetta per premiarlo per il campionato vinto e come auspicio per quello che farà: la targa è già pronta. E anche se un po’ a malincuore dico forza Cristiano e forza Juventus".