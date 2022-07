Gazzetta - Raspadori-Napoli: il suo agente favorisce il trasferimento, è un ex azzurro

La Gazzetta dello Sport svela dei continui i contatti tra gli agenti di Raspadori e il Napoli. Perché il suo manager è proprio un ex giocatore del Napoli che potrebbe aiutare nella chiusura della trattativa.

Calciomercato Napoli, l'agente di Raspadori Fausto Pari può aiutare nel suo trasferimetno al Napoli. Contatti in corso tra le parti:

Raspadori ha fatto molto bene nelle ultime stagioni e dunque avendo il contratto in scadenza tra due anni con il Sassuolo è nelle condizioni migliori per poter trattare sia il rinnovo con il suo club attuale (ipotesi al momento lontana) sia con il Napoli, cosa che sta avvenendo proprio in queste ore. Tra gli agenti di Raspadori ed il club di De Laurentiis i contatti sono continui ed il fatto che a curare gli interessi del ragazzo sia Fausto Pari, che a Napoli in passato ha giocato, in qualche modo favorisce ulteriormente il buon esito della vicenda.