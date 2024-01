Affaticamento per Politano, come sta in vista di Torino-Napoli? La situazione

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:



"Sul campo si lavora in vista del Torino, ieri Politano si è allenato a parte a causa di un affaticamento. Si tratta di gestione delle energie, non dovrebbero esserci problemi per la gara di domenica. Politano è uno dei giocatori al centro delle discussioni di mercato, tra l’offerta importante dell’Al Shabab e i colloqui per il rinnovo del contratto con il Napoli in scadenza nel 2025, che non sono ancora entrati nel vivo".