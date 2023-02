Affare Osimhen, Gazzetta: per la FIGC assoluzione in due gradi di giudizio! Per le inchieste penali...

Erling Haaland nella stessa estate di Osimhen al Napoli passa al Borussia Dortmund per una cifra formale inferiore (ma con costi molto più alti su ingaggio e rivendite già fissate dall’agente Raiola). Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli sta ancora pagando a rate 52 milioni di euro ma l'affare è stato sicuramente redditizio

Caso Osimhen, dalla Figc due assoluzioni

Il plus di 20 milioni con i quali sono stati valutati Karnezis e altri tre ragazzi della Primavera, scrive il quotidiano, "li lasciamo alle inchieste penali aperte in Francia prima e a Napoli dopo".

Per la giustizia sportiva della Figc, comunque, il Napoli è stato assolto sia in primo che in secondo grado dall’ipotesi di violazione in materia gestionale ed economica.

