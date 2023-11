ADL vuole riscattarsi con Mazzarri: resterà ancora a Castel Volturno

Calcio Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis esonera Garcia e lancia un segnale per il Napoli. Il numero uno è convinto che lo scudetto non sia arrivato solo grazie a Spalletti e Giuntoli e per questo ora cerca riscatto con Mazzarri. Come scrive Il Mattino, De Laurentiis non pensa di dover lasciare il centro sportivo, non crede che il malato sia guarito. Vuole vedere Mazzarri all'opera e segue l'allenamento anche con i pochissimi big presenti.