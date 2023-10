ADL sta provando a riportare in Italia la Supercoppa, ma la Lega è pronta ad una decisione clamorosa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al caso Supercoppa Italiana:

"De Laurentiis si è collegato ieri da remoto con l’Assemblea e ha seguito anche gli sviluppi della vicenda, abbastanza infastidito. Il presidente è infatti contrario alla scelta di far svolgere la Supercoppa in Arabia e sta provando dunque ad approfittare del cambio di data per riportare in extremis in Italia la competizione, evitando così al suo Napoli una trasferta molto scomoda in una fase cruciale della stagione. Ma la Lega è irremovibile e minaccia di sostituire i campioni d’Italia con il Milan, che ha già dato l’ok. Una decisione clamorosa".