ADL sta provando a convincere Zielinski per il rinnovo di un anno, ma non ci sono aperture: si punta su Samardzic anche per l'immediato

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:

"Proseguono, invece, i contatti per Lazar Samardzic: nell’idea del Napoli è un colpo importante per il presente ma anche per il futuro, considerando l’addio sempre più probabile di Zielinski. De Laurentiis sta provando a convincere il polacco e ha messo sul piatto il rinnovo di un anno con clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma non ci sono aperture, quindi Samardzic avrebbe spazio pure nell’immediato. L’affare non è ancora concluso: il papà manager del ventunenne tedesco naturalizzato serbo è atteso oggi in Italia e la trattativa entrerà nel vivo. Il Napoli spera di chiudere, ma ci sono ancora aspetti da limare".