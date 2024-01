ADL rivuole Sinatti a Napoli: dopo l'Europeo con Spalletti il preparatore atletico può tornare

Napoli - Il Napoli è pronto a costruire di nuovo una squadra vincente. Perché il presidente De Laurentiis vuole provare a mettere in piedi una squadra forte e convincente sotto tutti i punti di vista, partendo dalle basi e per questo motivo si inizierà modificando lo staff ancor prima dei giocatori.

Napoli: Sinatti torna dopo l'Europeo?

Secondo quanto rivelato da Il Mattino il Napoli ha intenzione di provare a convincere Francesco Sinatti a tornare nel club azzurro dopo l'Europeo in Germania con l'Italia. Oggi il preparatore atletico è con Spalletti in Nazionale dopo che lasciato il Napoli. Davanti a un'offerta potrebbe cercare l'ok anche per provare a ricoprire un doppio incarico. ADL ha il rimpianto è di aver lasciato andare Sinatti, che aveva un destino contrattuale slegato a quello di Spalletti. Ma restare a fare il secondo di Rongoni era una cosa inaccettabile.