ADL pronto a triplicare lo stipendio di Kvaratskhelia, ma non basta: ci si aspetta un trattamento come Osimhen

Calciomercato Napoli - La strategia di De Laurentiis per il futuro di Kvaratskhelia tra Napoli, PSG e altri club che si sono interessati al giocatore in questi anni da quando è approdato in Italia.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia e poi addio

Napoli - A quanto pare De Laurentiis sarebbe disposto a triplicare lo stipendio di Kvara, come spiega Il Mattino, spingendosi ad offrire circa 4,5 milioni all'anno più bonus (legati a presenze, gol e qualificazioni in Europa). Jugeli non lo ha mai detto apertamente, ma è chiaro che si aspetta di più. Un trattamento simile a quello riservato a Victor Osimhen, tanto per intenderci. In questa fase di stallo, di attesa - che non è ancora intesa - il Psg si è fiondato sul giocatore ed ha fatto un primo passo importante. Più facile immaginare che De Laurentiis nella "peggiore" delle ipotesi possa alzare la posta e valutare la possibilità di lasciare andare Kvara soltanto alla stessa cifra della clausola di Osimhen (120 milioni) se non di più. Si vedrà.