ADL pronto a fare un altro tentativo con Conte già dopo Verona-Napoli: i dettagli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"L’appello all’unità dovrà infatti produrre subito risultati positivi, già dalla trasferta di Verona dopo la sosta. Oppure su monsieur Rudi torneranno a incombere le ombre dell’esonero, col presidente che potrebbe fare un altro tentativo per Antonio Conte o battere altre piste: sempre calda l’ipotesi di Igor Tudor. Dagli stati generali di Castel Volturno è partito però intanto un segnale di continuità: tutti per uno e uno per tutti. Sembra una mossa disperata, forse lo è".