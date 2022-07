ADL non si fa vedere! Repubblica spiega: ecco perché era assente ieri alla presentazione

Notizie Napoli oggi. Perché Aurelio De Laurentiis non si è fatto ancora vedere? Oggi il quotidiano La Repubblica tenta di spiegare i motivi per cui il presidente del Napoli non ha fatto ancora la sua apparizione pubblica nel ritiro SSC Napoli a Dimaro; anche ieri sera - durante la presentazione ufficiale della squadra in piazza - ADL ha scelto di restare in ritiro e non si è mostrato ai tifosi.

De Laurentiis assente per evitare contestazioni

Con ogni probabilità, stando a quanto riferisce Repubblica, De Laurentiis era assente per evitare la contestazione dei tifosi e scansare il coro di fischi che si è levato per lui durante la serata. Eppure in passato il Trentino era considerato "un'isola felice, una piazza gremita soprattutto da famiglie e tendenzialmente vogliosa di far festa, a prescindere dalle turbolenze sul mercato". E invece stavolta non gli sono stati risparmiati cori e striscioni "A16".

De Laurentiis

La Repubblica racconta: "La sua presenza agli allenamenti era nelle passate stagioni la regola, come i suoi show con i fedelissimi al seguito degli azzurri e le sue disquisizioni a 360 gradi sulle trattative di mercato". Stavolta, invece, ADL sa di essere inviso ad una parte della tifoseria e di dover fare qualcosa per recuperare la sua credibilità agli occhi dei tifosi.

Dopo aver disertato lo show in piazza, ci si chiede se De Laurentiis sarà presente oggi pomeriggio a Carciato per l'amichevole Napoli-Perugia.